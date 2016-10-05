Объявлены финалисты премии «Русский Букер»

Жюри премии «Русский Букер» объявило список из шести претендентов на литературную награду. Об этом сообщает «Интерфакс» председателя жюри писательницу Олесю Николаеву.

На премию претендуют:

- Петр Алешковский с романом «Крепость»,

- Сухбат Афлатуни с книгой «Поклонение волхвов»,

- Сергей Лебедев и его «Люди августа»,

- Александр Мелихов (роман «И нет им воздаяния»),

- Борис Минаев, написавший «Мягкую ткань: Батист. Сукно» и

- Леонид Юзефович с романом «Зимняя дорога».

Премия будет присуждена 1 декабря. Призовой фонд составляет для победителя 1,5 миллиона рублей, для финалистов — по 150 тысяч рублей.