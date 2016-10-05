05 октября 2016, 16:49
Объявлены финалисты премии «Русский Букер»
Жюри премии «Русский Букер» объявило список из шести претендентов на литературную награду. Об этом сообщает «Интерфакс» председателя жюри писательницу Олесю Николаеву.
На премию претендуют:
- Петр Алешковский с романом «Крепость»,
- Сухбат Афлатуни с книгой «Поклонение волхвов»,
- Сергей Лебедев и его «Люди августа»,
- Александр Мелихов (роман «И нет им воздаяния»),
- Борис Минаев, написавший «Мягкую ткань: Батист. Сукно» и
- Леонид Юзефович с романом «Зимняя дорога».
Премия будет присуждена 1 декабря. Призовой фонд составляет для победителя 1,5 миллиона рублей, для финалистов — по 150 тысяч рублей.
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