В свободной продаже оказались личные данные 20 млн россиян

По сведениям портала The Insider, информация о 20 млн клиентах и должниках крупнейших российских банков стала доступна в продаже.

Базы данных включают в себя имена и фамилии людей, их адреса, номера телефонов и места работы. При этом раскрыты персональные данные секретных подразделений ФСБ, одна из обязанностей которых заключается в недопущении подобных утечек.

Личные данные чиновников и депутатов, а также более 1000 сотрудников правоохранительных органов, также имеются в базах.

При этом издание отмечает, что в категорию «отказников» по кредитам попали тысячи граждан с положительным ВИЧ.