Саакашвили назвал организатора подрыва машины своего соратника в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ответственность за подрыв автомобиля депутата грузинской партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе несет бывший глава правительства республики, основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили, передает РИА Новости.

Саакашвили поздравил Таргамадзе — своего друга и «большого патриота» — с тем, что ему удалось выжить при покушении. Политик сидел на переднем сиденье рядом с водителем и при взрыве получил легкие ранения.

Водитель и двое прохожих, оказавшихся вблизи автомобиля, находятся в тяжелом состоянии. Ранения получили еще три человека, общее число пострадавших достигло пяти (включая самого Таргамадзе), четверо были госпитализированы. Экс-президент Грузии выразил надежду на то, что они выздоровеют.

Напомним, взрыв в Тбилиси прогремел накануне вечером. СМИ сразу же связали его с предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся в Грузии в субботу, 8 октября. Основными соперниками за места в парламенте являются «Единое национальное движение», которое в республике продолжают считать партией Саакашвили, и «Грузинская мечта», созданная Иванишвили.