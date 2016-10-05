Шамсуаров на допросе обвинил полицейских в агрессивном поведении

Двое из трех подсудимых в деле о гонке на Gelandewagen по Москве не признали себя виновными на допросе в Гагаринском суде. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, они обвинили сотрудников полиции в неподобающем поведении и агрессии в их адрес.

«Нас поставили руками на машину, досмотрели. Составили протоколы, нас всех "продули" на алкоголь. Он сказал: перестрелять бы вас всех», — заявил сын вице-президента «Луйкойла» Руслан Шамсуаров.

Подсудимые заявили, что нецензурная лексика была вызвана «эмоциональной напряженностью в салоне и стрессом», и вовсе не относилась к полицейским.

Шамсуаров подтвердил, что транслировал запись гонок в интернет, но не задумывался о целях своего поступка.

«Я не задавался вопросом о цели трансляции, изначально она была для узкого круга лиц, которые смотрят мою страницу в соцсети», — сказал он.