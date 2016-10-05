Шарапова рассказала о планах ITF дисквалифицировать ее на четыре года

Из-за нарушения антидопинговых правил Международная федерация тенниса (ITF) требовала дисквалифицировать теннисистку Марию Шарапову на четыре года. Об этом российская спортсменка сообщила в интервью телеканалу PBS.

«Я получила 24-месячную дисквалификацию, хотя ITF хотела и требовала, чтобы я была отстранена на четыре года. Считаю, что CAS является объективной организацией, в отличие от ITF, которая не уведомила спортсменов о добавлении новых препаратов в список запрещенных. Можно было сделать многое, чтобы предотвратить все это», — сказала Шарапова.

Теннисистка принимала мельдоний, который был внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. После выяснения факта применения спортсменкой мельдония ITF отстранила ее от участия в соревнованиях. Шарапова отметила, что «это вещество не усиливает производительность и не дает преимуществ, а его действие можно сравнить с аспирином».

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации теннисистки с двух лет до 15 месяцев. Шарапова сможет выступать на соревнованиях с 26 апреля 2017 года.