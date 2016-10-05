В правительстве одобрили законопроект о коротких военных контрактах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минобороны, позволяющий заключать с военнослужащими краткосрочные контракты на срок от шести месяцев до одного года. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Отмечается, что поправки нужны для заключения краткосрочных контрактов с военными, занятыми в операциях за рубежом.

«В связи с активизацией деятельности международных террористических и экстремистских организаций возникла необходимость повышения мобильности войск (сил), формирования сводных и нештатных подразделений и укомплектования их в короткие сроки военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — говорится в пресс-релизе.

Теперь поправки должно утвердить правительство. Затем их в виде федерального закона сможет принять парламент и подписать президент.