Герхард Шредер возглавил компанию Nord Stream 2

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер является председателем правления компании Nord Stream 2 («Северный поток — 2»), сообщает Tagesspiegel.

В компании эту информацию подтвердили, не уточнив, когда состоялось назначение. Подняв документы из коммерческого регистра швейцарского кантона Цуг, издание выяснило, что Шредер возглавил компанию 29 июля.

Компания «Северный поток — 2» была создана для расширения поставок природного газа из России в Германию и на 100% принадлежит «Газпрому». Шредер в течение последних десяти лет занимал пост председателя комитета акционеров трубопроводного консорциума Nord Stream AG. По мнению издания, он сохранит эту позицию.