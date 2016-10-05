Сноуден предупредил пользователей электронной почты о слежке

Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что компания Yahoo несколько лет назад создала для разведки США программу для поиска информации в переписке пользователей Yahoo Mail.

«Берегитесь: любой другой крупный почтовый сервис, который не пытается категорически отрицать это, столь же повинен, как и Yahoo», — предупредил Сноуден в своем Twitter, поинтересовавшись, как бы отреагировали на слежку за своей электронной перепиской кандидаты в президенты США.

Напомним, ранее стало известно, что компания Yahoo в течение нескольких лет предоставляла ФБР и АНБ оперативный доступ к содержанию переписки пользователей своего почтового сервиса и даже создала программу, позволяющую производить поиск информации по определенному набору символов — причем, судя по всему, не только в теле письма, но и во вложенных файлах.