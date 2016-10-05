Путин поддержал преподавание духовно-нравственной культуры в школах

На встрече президента России Владимира Путина с победителями всероссийского конкурса «Учитель года» глава государства высказался в поддержку введения общего курса, направленного на повышение духовно-культурного уровня школьников. Об этом пишет ТАСС.

«Конечно, это полезно. Вопрос только в том, как его организовать, как это будет в сетке. Должен быть баланс между естественными науками, гуманитарными и, разумеется, вопросами культуры», — отметил Путин.

«Я, конечно, за, но это должно быть продумано и проработано на экспертном уровне», — добавил он.

Президент сообщил, что Минобрнауки грамотно проработает этот вопрос и правильно распределит нагрузку.