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05 октября 2016, 09:24
акцизы алкоголь Минфин

СМИ узнали о планах Минфина вдвое увеличить акциз на тихие вина

Винный погреб
Винный погреб
Фото: statusnew.ru

Минфин РФ предложил вдвое повысить акциз на вино, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект основных мер в области налоговой политики на 2017-2019 годы. Исключение составляют игристые вина, шампанское, фруктовые вина и винные напитки.

Для напитков импортного производства предложено повысить акциз с 9 до 8 рублей за 1 литр, для российских – с 5 до 10 рублей за 1 литр.

Президента винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил, что отечественные производители вина очень рассчитывали на поддержку властей.

«Вместо этого мы видим разворот на 180 градусов, следствием чего станет снижение потребления и производства, а также остановка процесса замещения импортного вина отечественным, который был в этом году. В условиях постоянного изменения налоговой политики никто не будет вкладываться в высадку новых виноградников, за что так ратует Минсельхоз», — заявил Титов.

Он уверен, что больше всего от повышения акцизов пострадают производители вина в сегменте 150-200 рублей за 0,75 литра, так как рост розничных цен может составить 15-20 %.

Свою обеспокоенность ростом акцизов выразил и президент виноторговой компании Simple Максим Каширин. Он предположил, что также сократится потребление и более дорогих вин.

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