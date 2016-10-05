Варвару Караулову обвинили в попытке примкнуть к смертникам
В Московском окружном военном суде началось рассмотрение дело студентки МГУ Варвары Карауловой, сменившей имя на Александру Иванову после ареста за попытку уехать к боевикам в Сирию.
Прокурор зачитал обвинение, согласно нему, студентка подозревается в попытке примкнуть к террористической группировке, занимающейся подготовкой смертников.
«Иванова пыталась примкнуть к группировке БАДР, входящей в состав запрещенной группировки ИГ, члены которой устраивали теракты путем самоподрывов, в том числе на территории Сирии», — сообщил прокурор (цитата по РИА Новости).
Судя по всему, имеется в виду организация «Бадр» — иракская шиитская политическая партия, а также вооруженное ополчение.
Сама Караулова не признала вины.
«Я не понимаю, каким образом ко мне относится данное обвинение. Я не являюсь террористкой, не стремилась к этому. Слова о том, что я куда-то вступала, не фигурируют в моей переписке», — сообщила она.
27 мая 2015 года Караулова втайне вылетела в Стамбул, откуда, как полагает следствие, собиралась добраться в Сирию.
К поискам студентки подключились родители и СМИ. 4 июня Караулова была задержана при попытке перехода границы. С отцом она вернулась в Россию, и несколько месяцев правоохранительные органы не проявляли к ней интереса.
28 октября 2015 года студентка была задержана по подозрению в попытке участия в запрещенной в России ИГ.