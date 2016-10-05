05 октября 2016, 12:32
Минфин предложил возвращать иностранцам НДС за покупки в России
Министерство финансов России предложило обнулить НДС для товаров, которые иностранные туристы вывезут из России в рамках пилотного проекта tax free. Об этом говорится в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 годы», передает ТАСС.
Проект tax free (свободный от налогов) в России начнет действовать в первом квартале 2017 года. Планируется создать зоны по возврату НДС во аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.
Возврат налогов будет действовать на товары, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.
На большинство товаров в России действует НДС 18%.
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