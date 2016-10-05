Минфин предложил возвращать иностранцам НДС за покупки в России

Министерство финансов России предложило обнулить НДС для товаров, которые иностранные туристы вывезут из России в рамках пилотного проекта tax free. Об этом говорится в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 годы», передает ТАСС.

Проект tax free (свободный от налогов) в России начнет действовать в первом квартале 2017 года. Планируется создать зоны по возврату НДС во аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Возврат налогов будет действовать на товары, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.

На большинство товаров в России действует НДС 18%.