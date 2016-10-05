Умер автор «Thriller» Майкла Джексона

В Лондоне умер британский композитор Род Темпертон, написавший для Майкла Джексона хиты «Thriller» и «Rock With You». Об этом сообщает ВВC.

Он скончался в возрасте 66 лет после «короткой, но агрессивной борьбы с раком».

Темпертон получил прозвище «человек-невидимка» за свое пристрастие оставаться в тени.

«Его семья опустошена и просит абсолютную приватность», – заявил глава Warner/Chappell Джон Плэтт.

Кроме Майкла Джексона Темпертон работал с Анитой Бейкер, Аретой Франклин, братьями Джонсон, Джорджем Бенсоном и другими известными музыкантами.

В 1990 году он получил премию Грэмми за свою совместную работу с композитором и музыкантом Квинси Джонсом над его альбомом Back on the Block.