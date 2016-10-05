На фиолетовой ветке московского метро нарушено движение

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщают пассажиры метрополитена в соцсетях.

Сбой в движении возник в утренний час пик. Из-за этого пассажиры южной части фиолетовой ветки метро не могут войти в вагоны и продолжают скапливаться на станциях.

Составы, следующие со стороны станции «Котельники», уже приходят переполненными, таким образом, пассажиры не могут попасть в вагоны на станциях «Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки», «Текстильщики» и других.

Дежурные на станциях не объясняют причин сбоя в движении.