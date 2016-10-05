Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 октября 2016, среда, 12:24
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
05 октября 2016, 10:05
метро Москва

На фиолетовой ветке московского метро нарушено движение

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщают пассажиры метрополитена в соцсетях.

Сбой в движении возник в утренний час пик. Из-за этого пассажиры южной части фиолетовой ветки метро не могут войти в вагоны и продолжают скапливаться на станциях.

Составы, следующие со стороны станции «Котельники», уже приходят переполненными, таким образом, пассажиры не могут попасть в вагоны на станциях «Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки», «Текстильщики» и других.

Дежурные на станциях не объясняют причин сбоя в движении.

 

Мы делаем удобный для людей город!

Фото опубликовано Ilya Morozov (@ilyamorozov1981) Окт 4 2016 в 10:55 PDT

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
УВЗ назвал слухами информацию о возможной смене главы предприятия
Перекресток с желтой разметкой
В ГИБДД задумались об изменении правил проезда перекрестков
Совбез ООН обсуждает резолюцию по Сирии
В Кремле отрицательно отреагировали на блокировку резолюции СБ ООН
Офис Айманибанка
ЦБ отозвал лицензию у московского АйМаниБанка
Ледник Менденхолл (Mendenhall Glacier) на Аляске
СМИ сообщили об обнаружении огромных запасов нефти на Аляске
Архив новостей

Самое читаемое

Межпланетный космический корабль
Миллион обитателей Марса
Владимир Путин и Барак Обама
Путин потребовал от США возмещения ущерба от санкций
Голосование на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года
Треть опрошенных россиян назвала выборы в Думу нечестными
Тягач, который якобы перевозил «Бук» к месту крушения Boeing
Международная комиссия: «Боинг» сбил российский «Бук»
Сергей Владиленович Кириенко
СМИ сообщили об окончательном решении о назначении Кириенко в АП
12:17 В Кремле отрицательно отреагировали на блокировку резолюции СБ ООН
12:10 В антарктическом озере Восток обитает неизвестная бактерия
12:10 Летевший из Турции в Москву самолет экстренно приземлился в Краснодаре
11:56 Боксер Фьюри признался в употреблении кокаина и многолетней депрессии
11:54 Администрация Обамы вновь рассмотрит возможность удара по войскам Асада

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алексей Орлов-Чесменский
Неизвестный художник. «Граф Алексей Григорьевич Орлов после Чесменского боя». Вторая половина VIII века.
5 октября 1737 года родился флотоводец и государственный деятель екатерининской эпохи граф Алексей Орлов
11:45 Носик нашел нарушение УК РФ в своем приговоре
11:26 Минфин предложил взимать с каждой электронной сигареты по 40 рублей
11:23 Глава Минобрнауки заменила второй иностранный язык в школах на астрономию
11:22 УВЗ назвал слухами информацию о возможной смене главы предприятия
10:52 Шарапова рассказала о планах ITF дисквалифицировать ее на четыре года
10:51 Архангельский депутат Госдумы обогнал всех остальных по доходам
10:47 Экспертиза «Полит.ру»: Международный «Мемориал» не может быть иноагентом по закону и по логике
10:29 Власти потребовали от производителей снизить цены на лекарства
10:22 Во взломе аккаунтов Цукерберга и Пичая заподозрили школьника из Саудовской Аравии
10:08 В ГИБДД задумались об изменении правил проезда перекрестков
10:05 На фиолетовой ветке московского метро нарушено движение
09:59 Животные с большим мозгом зевают дольше
09:48 СМИ сообщили об идее Минфина не менять ставки подоходного налога в 2017 году
09:39 ЦБ отозвал лицензию у московского АйМаниБанка
09:24 СМИ узнали о планах Минфина вдвое увеличить акциз на тихие вина
09:21 Вице-президент от Трампа пообещал разместить ПРО в Чехии и Польше
09:15 СМИ сообщили об обнаружении огромных запасов нефти на Аляске
09:06 Все сыновья Кадырова победили на Гран-при Akhmat 2016
08:55 Шамсуаров на допросе обвинил полицейских в агрессивном поведении
08:39 Пентагон сообщил о пристальном внимании к российским С-300 в Сирии
08:23 США заблокировали заявление ООН об обстреле посольства РФ в Сирии
08:07 Трамп заявил о неуважении России к американским лидерам
01:45 Рогозин предложил Путину передать «Уралвагонзавод» Ростеху
01:36 Сноуден предупредил пользователей электронной почты о слежке
01:30 Украина решила попросить у американцев системы ПВО
01:19 СМИ обвинили Yahoo в слежке за почтой своих пользователей
00:42 Саакашвили назвал организатора подрыва машины своего соратника в Грузии
04.10 23:58 Венесуэла разрешила иностранцам расплачиваться долларами
04.10 23:44 МИД РФ вернул Госдепу обвинение в прессинге дипломатов
04.10 23:22 СМИ узнали о совпадении инаугурации и юбилея Кадырова
04.10 23:14 Глава Минкульта назвал жалобу на его диссертацию доносом
04.10 22:33 Российский химик вошел в шорт-лист Нобелевской премии
04.10 22:26 Минобороны рассказало о готовящейся провокации СБУ против офицеров
04.10 22:17 Грузинского политика подорвали в собственном автомобиле
04.10 22:03 Мединский обозвал «мразями» сомневающихся в подвиге панфиловцев
04.10 21:46 ОПЕК обновила рекорд нефтедобычи в сентябре
04.10 21:20 МИД РФ отверг идею ограничить право вето постоянных членов Совбеза ООН
04.10 21:01 Google представила смартфоны Pixel и Pixel XL
04.10 20:50 Замглавы Госдепа отказалась увязать плутоний с отменой санкций
04.10 20:33 Билл Гейтс вернулся на первую строчку миллиардеров Forbes
04.10 20:18 Артемий Лебедев заплатил миллион рублей за оскорбление чувств ветеранов
04.10 20:11 Минобороны РФ удивилось ажиотажу вокруг поставки С-300 в Сирию
04.10 20:02 Актер Бен Стиллер рассказал о перенесенном лечении от рака
04.10 19:46 В Минобороны РФ ответили на обвинение в присвоении чужих заслуг в Сирии
04.10 19:45 Визит Путина в Казахстан завершился фильмом «28 панфиловцев»
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.