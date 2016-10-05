Госдеп выразил сожаление из-за отказа РФ сотрудничать в ядерных исследованиях

Госдепартамент США получил информацию о том, что Россия прекратила действие соглашения между государственной корпорацией Росатом и американским министерством энергетики об исследованиях в области ядерной физики, передает ТАСС.

При этом во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что пока не получали на этот счет официального уведомления с российской стортоны. Такое заявление сделал представитель Госдепа Марк Тонер.

По его словам, «если эти сообщения соответствуют действительности, то такой шаг вызывает сожаление», поскольку «такое сотрудничество отвечает интересам обеих сторон». Объявленную Россией приостановку действия соглашения об утилизации плутония Тонер назвал «реальной трагедией».

Напомним, правительство РФ издало постановление о приостановке действия российско-американского соглашения о сотрудичестве в сфере ядерных исследований, сославшись на письмо из Вашингтона с отказом США участвовать в этой совместной программы в связи с введением санкций. Этот отказ, как говорится в сообщении пресс-службы кабмина, поступил еще весной 2014 года, однако Россия до сих пор продолжала со своей стороны соблюдать условия соглашения.