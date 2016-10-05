Экс-главу Коми заподозрили в создании банды

Бывший глава Коми, экс-сенатор от республики Владимир Торлопов подозревается в организации преступного сообщества и участии в нем, сообщил ТАСС источник в местных правоохранительных органах.

По его словам, расследованием дела занимается Следственный комитет России.

«Известно, что завтра, 6 октября, один из судов Москвы изберет [Торлопову] меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте», — отметил источник.

По его информации, дело Торлопова имеет непосредственное отношение к делу бывшего главы Коми Вячеслва Гайзера, который сменил Торлопова на этом посту.

Гайзер был арестован 20 сентября прошлого года. Ему инкриминируются: организация и участие в преступном сообществе, мошенничество, а также отмывание денег в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере. Ущерб по делу, по данным следствия, превышает 1 млрд рублей. По делу Гейзера проходили 19 человек, 15 из которых были арестованы, один находится под домашним арестом, о судьбе еще троих не было известно. Источники называли Торлопова одним из них.