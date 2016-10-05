Трамп заявил о неуважении России к американским лидерам

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что Россия отказалась выполнять договор по Сирии из-за неуважения к американским лидерам. Об этом пишет Reuters.

«Россия нарушила мирные договоренности по Сирии. Никакого уважения к нашей стране, нашими лидерам», — заявил он. По его мнению, речь идет о ныне действующем президенте США и кандидате в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

3 октября Госдеп США заявил о прекращении своего участия в двусторонних переговорах с Россией по урегулированию сирийского конфликта.

30 сентября официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер заявил, что правительство США рассматривает вариант введения дополнительных антироссийских санкций в случае провала дипломатических усилий по урегулированию сирийского конфликта.