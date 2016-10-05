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05 октября 2016, 23:18
строительство суды Тульская область цыганская община

Тульские власти потребовали снести цыганские дома в лесу у Ясной поляны

Молоток судьи
Молоток судьи
Flickr/joegratz

Администрация Тульской области обратилась в суд с требованием назначить снос поселка, состоящего из 63 домов, которые были незаконно возведены в лесах государственного фонда Яснополянского района, передает РИА Новости.

Глава областного министерства природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов уточнил, что нелегальное поселение расположено «достаточно далеко» от музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна».

По словам чиновника, на данный момент властям удалось установить владельцев только шести построек. При этом поселок занимает общую площадь в 2,8 гектара, которые, как считают в министерстве, были захвачены незаконно, а жилье и хозяйственные постройки возведены самовольно. «Это гослесфонд, там ничего нельзя строить», — пояснил Панфилов.

Он сообщил, что в настоящее время в Ленинском районном суде Тульской области на стадии производства находятся инициированные министерством природных ресурсов и экологии гражданские дела к тем самым шести выявленным владельцам незаконных построек.

В свою очередь тульские СМИ утверждают, что нелегальное поселение в «толстовских» лесах возведено и населено цыганами.

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