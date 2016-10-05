Летевший из Турции в Москву самолет экстренно приземлился в Краснодаре

Авиалайнер Ту-204 авиакомпании Red Wings, следовавший из турецкой Антальи в столичное «Домодедово», совершил экстренную посадку в Краснодаре 4 октября в 23:47. По информации пресс-служба компании «Базэл Аэро», у самолета отказал один из двигателей. Об этом пишут РИА Новости.

На борту воздушного судна находились 208 пассажиров, а также семь членов экипажа. Пострадавших нет. Все пассажиры отправлены в Москву резервным бортом авиакомпании.

В настоящее время специально созданная комиссия выясняет причины чрезвычайного происшествия.