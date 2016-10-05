Украина решила попросить у американцев системы ПВО

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в случае принятия Вашингтоном положительного решения по вопросу о предоставлении Киеву летального оружия необходимо в первую очередь запросить средства противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

Кроме того, по словам Полторака, Украина запросит у США противотанковые средства. «То, что нам нужно в первую очередь», — пояснил глава украинского оборонного ведомства.

Напомним, поставки Украине летального оружия в сентябре были утверждены палатой представителей США в рамках принятого ею закона «О поддержке стабильности и демократии на Украине».