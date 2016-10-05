Рогозин предложил Путину передать «Уралвагонзавод» Ростеху

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением передать «Уралвагонзавод» (УВЗ) из Росимущества в госкорпорацию Ростех, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

Он утверждает, что Рогозин направил Путину письмо, в котором выразил недовольство работой УВЗ и конкретно его генерального директора Олега Сиенко, описал испытываемые предприятием финансовые трудности и предупредил о возможном срыве работ в рамках гособоронзаказа.

По словам источника, Владимир Путин уже отреагировал на письмо Рогозина — дал Минэкономразвития и Минпромторгу поручение рассмотреть предложение вице-премьера. Представитель «Уралвагонзавода» рассказал «Ведомостям», что ему ничего не известно о письме Рогозина президенту.

Ранее Олег Сиенко сообщил, что за восемь месяцев 2016 года прибыль УВЗ составит 6,5 млрд рублей.