В АвтоВАЗе анонсировали выход новой модели

Главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин рассказал, что новым концептом для производства стала модель Vesta SW Cross. Об этом сообщает The tlt-room.ru.

Новую модель автомобиля запустят в производство во второй половине 2017 года. Vesta Cross будет выпущена, скорее всего, серийно.

Маттин отметил, что пока остается невыясненной судьба концептов спортивных версий Xray и Vesta. Не факт, что их запустят серийно, но возможность собирать спортивные версии новинок есть.

А вот автомобиль XCode, представленный на Московском автосалоне, ставить на конвейер пока не планируют. По словам Маттина, концепт призван демонстрировать инновации для следующего поколения автомобилей АвтоВАЗа.