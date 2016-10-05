Госдума выбрала вице-спикеров

На первом пленарном заседании Госдума седьмого созыва определила вице-спикеров от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», передают РИА Новости.

Первыми вице-спикерами стали депутаты Александр Жуков от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ, которые занимали эти должности и при работе Госдумы шестого созыва.

Сергей Неверов, Владимир Васильев, Ирина Яровая и Петр Толстой стали вице-спикерами от «Единой России».

От ЛДПР вице-спикером стал Игорь Лебедев, от «Справедливой России» — Ольга Епифанова.

Кроме того, на первом заседании Госдума утвердила глав 26 сформированных комитетов.

Напомним, что по итогам прошедших 18 сентября выборов в Госдуму РФ «Единая Россия» получила 343 мандата в парламента, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23, «Родина» — 1, «Гражданская платформа» — 1.