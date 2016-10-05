ЕР предложила депутатам избрать Володина спикером Госдумы

Фракция «Единой России» в Государственной Думе выдвинула экс-сотрудника президентской администрации Вячеслава Володина на пост председателя нижней палаты, передает ТАСС.

Володин в своем выступлении на первом пленарном заседании Думы заявил, что считает первоочередной решение социально-экономических вопросов и реализацию «майских указов» президента Владимира Путина.

Также он заявил, что депутаты должны учитывать мнение россиян, отдавших голоса за оппозиционные партии, не прошедшие в парламент, сообщает «Интерфакс».

«Нам нельзя игнорировать и не учитывать мнение тех, кто голосовал за другие партии», — сообщил он.

Также Володин призвал создать условия, чтобы все фракции Думы могли влиять на принятие решений.

«Нам необходимо создать такие условия для работы в Государственной Думе, которые позволят всем фракциям, всем депутатам активно участвовать в обсуждении вопросов, влиять на принятие решений», — сообщил он.