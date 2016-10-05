Госдума утвердила Володина на посту спикера

Госдума седьмого созыва утвердила Вячеслава Володина на посту спикера, сообщает РИА Новости. Его выдвинула фракция «Единой России».

До выборов в Думу Володин был первым замглавы администрации президента РФ.

За Володина проголосовали 404 депутата из 450. Фракция КПРФ предлагала на эту должность своего кандидата — Дмитрия Новикова, который получил 40 голосов.

Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал нажать на кнопку «воздержаться».

Ранее во время своего выступления в Думе Володин предложил,в первую очередь, решить социально-экономические вопросы и реализовать «майские указы» президента Владимира Путина. Также он обратился к депутатам с призывом учесть мнение проголосовавших за оппозиционные партии, не прошедшие в парламент, и сделать так, чтобы все фракции Думы могли влиять на принятие решений.