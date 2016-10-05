Новейшая российская РЛС впервые обнаружила запуск со стороны Америки

Радиолокационная станция (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ», находящаяся в Сибири, сигнализировала об обнаружении баллистической цели со стороны Северной Америки. Об этом сообщают РИА Новости.

«Реальную баллистическую цель с точным определением ее траекторных характеристик впервые обнаружила РЛС ВЗГ "Воронеж-ДМ", расположенная в районе города Енисейска (Красноярский край)», — цитирует агентство сообщение пресс-службы концерна «РТИ» (разработчик станции).

Какая именно была баллистическая цель, а также время ее обнаружения не уточняется.

РЛС «Воронеж-ДМ» была запущена в 2014 году в районе Енисейска Красноярского края.