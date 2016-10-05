СМИ обвинили Yahoo в слежке за почтой своих пользователей

Два бывших сотрудника Yahoo и еще один осведомленный о ее деятельности источник сообщили, что в 2015 году компания создала программу, с помощью которой американская разведка получила возможность искать информацию в письмах всех пользователей почтового сервиса Yahoo Mail, передает Reuters.

Источники утверждают, что программа создавалась по секретному указу правительства США и активно применялась: с ее помощью были проверены сотни миллионов аккаунтов Yahoo Mail — преимущественно по запросам ФБР или Агентства национальной безопасности (АНБ). Какую именно информацию разведчики искали в электронной переписке, не уточняется. Известно, что программа-поисковик позволяла отбирать письма с «определенным набором символов» — причем, скорее всего, не только в теле письма, но и во вложениях.

Reuters напоминает, что ряд высокопоставленных сотрудников Yahoo покинули свои посты в компании после ее решения сотрудничать с американской разведкой.