Yahoo опровергла сканирование переписки своих пользователей

Американская интернет-компания Yahoo опровергла сообщение агентства Reuters о сканировании всей входящей переписки своих пользователей по требованию спецслужб. Об этом говорится в официальном ответе компании, передает ABC News.

В Yahoo уверждают, что не используют технологию сканирования почты, о которой сообщило агентство Reuters.

«Мы подробно изучаем каждый правительственный запрос о пользовательских данных, чтобы минимизировать раскрытие информации. Описанное в статье сканирование переписки не существует в наших системах», — цитирует пресс-релиз Yahoo канал CNBC.

4 октября Reuters опубликовало расследование, согласно которому, в 2015 году Yahoo по требованию спецслужб разработала и использовала программу сканирования и поиска во входящих письмах всех пользователей почтовой программы Yahoo определенные данные.