Задорнов заявил о серьезной болезни

Писатель-сатирик Михаил Задорнов заявил, что у него обнаружили «серьезнейший недуг». Об этом он написал на своей странице в сети «ВКонтакте».

Он отметил, что эта болезнь свойственна не только возрасту, и лечить ее нужно немедленно. «Никаких уточнений приводить не хочу», – заявил Задорнов.

Лечиться сатирик будет в одной из клиник Прибалтики.

До Нового года Задорнов отменит часть концертов, которые были запланированы далеко от Москвы. Кроме того, писатель перестанет быть художественным руководителем проекта нового фильма по его сценарию. «Сил сыграть роль президента США, уверен, хватит. А вот контролировать весь проект не смогу», – написал он. Наконец, Задорнов покинет проект «Салтыков-Щедрин шоу» на НТВ.