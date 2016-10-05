Жириновский предложил шифровать данные о доходах депутатов

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением к комиссии по контролю за доходами депутатов Госдумы шифровать предоставляемые парламентариями данные о доходах с целью недопущения утечки информации злоумышленникам. Об этом пишут РИА Новости.

«Мы поддержим создание такой комиссии, но есть пожелание. Сейчас на черном рынке появились списки, полстраны там, указаны адреса, имущество, то есть мы провоцируем преступный мир. Они знают точно адреса, где и что находится — это утечка информации. Может, посоветовать изменить тексты предоставляемых документов, чтобы они были зашифрованы», — заявил Жириновский на первом заседании Госдумы седьмого созыва.

На должность председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Госдумы была назначена Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал комиссии учесть предложение Жириновского и позднее вернуться к обсуждению.