06 октября 2016, 16:55
Состояние госпитализированного лидера Палестины оценили как «нормальное»
Президент Палестины Махмуд Аббас госпитализирован в больнице на Западном берегу реки Иордан, сообщает АР.
Доктор Мохаммед аль-Батрави, его лечащий врач, сообщил, что Аббас был доставлен в больницу после того как почувствовал слабость и боль в области сердца. В настоящее время проведена диагностика и катетеризация. Результаты удовлетворительные.
Аль-Батрави уточнил, что его пациент выглядит здоровым, чувствует себя хорошо, и покинет больницу в ближайшее время.
West Bank hospital official says Palestinian President Abbas to undergo a heart test after being hospitalized. https://t.co/dcMIRi2vgA— The Associated Press (@AP) 6 октября 2016 г.
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