Состояние госпитализированного лидера Палестины оценили как «нормальное»

Президент Палестины Махмуд Аббас госпитализирован в больнице на Западном берегу реки Иордан, сообщает АР.

Доктор Мохаммед аль-Батрави, его лечащий врач, сообщил, что Аббас был доставлен в больницу после того как почувствовал слабость и боль в области сердца. В настоящее время проведена диагностика и катетеризация. Результаты удовлетворительные.

Аль-Батрави уточнил, что его пациент выглядит здоровым, чувствует себя хорошо, и покинет больницу в ближайшее время.

