06 октября 2016, 11:06
СМИ сообщили об авиаударе коалиции США по деревне под Алеппо
Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, совершили налет на населенный пункт Сельсан, расположенный в 50 км к северу от Алеппо в районе Эль-Баб. Об этом сообщает агентство SANA.
В результате налета погибли 20 человек, в том числе трое детей. 40 местных жителей получили ранения, некоторые находятся в тяжелом и критическом состоянии, поэтому количество жертв может увеличиться.
Агентство сообщает, что полностью или частично были разрушены десятки жилых домов, в которых жили беженцы из северных провинций Сирии.
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