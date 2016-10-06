СМИ сообщили об авиаударе коалиции США по деревне под Алеппо

Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, совершили налет на населенный пункт Сельсан, расположенный в 50 км к северу от Алеппо в районе Эль-Баб. Об этом сообщает агентство SANA.

В результате налета погибли 20 человек, в том числе трое детей. 40 местных жителей получили ранения, некоторые находятся в тяжелом и критическом состоянии, поэтому количество жертв может увеличиться.

Агентство сообщает, что полностью или частично были разрушены десятки жилых домов, в которых жили беженцы из северных провинций Сирии.