С космодрома Куру запустили индийский спутник связи

Запущенная с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета-носитель Ariane 5 успешно доставила на орбиту индийский геостационарный телекоммуникационный спутник GSAT-18. Об этом сообщается на сайте французской компании Arianespace.

Старт был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Спустя полчаса после запуска аппарат был выведен на геопереходную орбиту. После нескольких маневров он самостоятельно перейдет на постоянную позицию на геостационарной орбите.

Спутник GSAT-18 предназначен для предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг на всей территории Индии. Его расчетный срок службы составляет 15 лет.