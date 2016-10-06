Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 октября 2016, четверг, 12:36
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Прими участие в акции "оБЕРЕГАй!";
Арт-директор InTouch Cocktail Bar Михаил Андреев-Бородин: «Я люблю осень, потому что люди становятся ближе друг к другу». В Екатеринбурге прохладно и дождливо. ФОТО, ВИДЕО
Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
Идеи новаторов работают
На год – в школу жизни
Косари против сорняков
Дождь нам в помощь
Нуланд с Сурковым обсудили в Москве ситуацию в Донбассе
Торговля без привязи
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
06 октября 2016, 11:35
Индия Космодром Куру космос Франция

С космодрома Куру запустили индийский спутник связи

Запущенная с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета-носитель Ariane 5 успешно доставила на орбиту индийский геостационарный телекоммуникационный спутник GSAT-18. Об этом сообщается на сайте французской компании Arianespace. 

Старт был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Спустя полчаса после запуска аппарат был выведен на геопереходную орбиту. После нескольких маневров он самостоятельно перейдет на постоянную позицию на геостационарной орбите.

Спутник GSAT-18 предназначен для предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг на всей территории Индии. Его расчетный срок службы составляет 15 лет.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Санкции против России
СМИ узнали о планах Германии по введению новых антироссийских санкций
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
МИД РФ объяснил отказ от ядерного сотрудничества с США
Сергей Шойгу на авиабазе "Хмеймим"
Шойгу подтвердил применение новейших секретных ракет Х-101 в Сирии
МВФ
МВФ предсказал рост ВВП России по покупательной способности
Строительство дачи на берегу
Минфин предложил ввести налог на неоформленную недвижимость
Архив новостей

Самое читаемое

Запуск баллистической ракеты
Новейшая российская РЛС обнаружила пуск со стороны США
Сергей Кириенко первый заместитель главы администрации Кремля
Назначение Кириенко как начало новой эры
Владимир Путин на встрече с учителями
Видео дня. Как Путин учителей «пытал»
Глава Чечни Рамзан Кадыров с сыновьями
Пацаны: Адам, Эли, Ахмат
Фото: interrex.com.pl
В свободной продаже оказались личные данные 20 млн россиян
12:36 Сорос попросил россиян повлиять на Путина
12:22 Найден текст договора аренды возрастом более 2000 лет
12:05 Шойгу подтвердил применение новейших секретных ракет Х-101 в Сирии
11:53 Мадуро рассказал о скорой встрече с Путиным
11:50 The Rolling Stones выпустит новый альбом впервые за 11 лет

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Бабушкин
Михаил Бабушкин.
6 октября 1893 года родился Михаил Бабушкин, полярный лётчик, Герой Советского Союза
11:44 МВФ предсказал рост ВВП России по покупательной способности
11:35 С космодрома Куру запустили индийский спутник связи
11:32 АЛРОСА попросила упростить вывоз бриллиантов за границу
11:19 ЕГЭ убрали из критериев рейтинга лучших российских школ
11:15 Астрономы разглядели скрытые за космической пылью звезды
11:06 СМИ сообщили об авиаударе коалиции США по деревне под Алеппо
11:03 МЭР придумало способ ухода от «палочной» системы в надзоре за госорганами
10:51 Глава «секретной кремлевской группы» осужден на 12 лет за хищение 6 млн долларов
10:32 Ураган «Мэтью» унес жизни 27 человек
10:22 Суд обязал СБУ расследовать поджог здания канала «Интер» как теракт
10:08 В США эвакуировали самолет из-за смартфона Samsung
10:03 МИД РФ объяснил отказ от ядерного сотрудничества с США «недоверием Вашингтону»
09:57 Умеющие тянуть за нитку шмели передают свой опыт товарищам
09:44 В Грозном отказались воспринимать критику детских боев
09:40 Правительству РФ предложили удвоить пени за неуплату налогов
09:27 Минфин предложил ввести налог на неоформленную недвижимость
08:58 Американский гражданин предстанет перед судом за пересечение границы РФ без визы
08:48 В российские машины встроят «черные ящики»
08:38 Трамп предположил возможность сотрудничества с Россией при его президентстве
08:15 СМИ узнали о планах Германии по введению новых антироссийских санкций
07:34 «Полит.ру» проводит опрос о дне рождения Кадырова
01:09 Шарапова занялась разработкой легального аналога мельдония
01:02 Дворкович предложил Путину «отпустить» цены на дешевые лекарства
00:52 Сурков и Нуланд договорились вместе надавить на Киев
00:26 Медведев поблагодарил Кадырова за динамичное развитие региона
05.10 23:46 Госдеп выразил сожаление из-за отказа РФ сотрудничать в ядерных исследованиях
05.10 23:18 Тульские власти потребовали снести цыганские дома в лесу у Ясной поляны
05.10 23:09 Итальянская полиция вытащила главу калабрийской мафии из-за шкафа
05.10 22:41 Первый президент Словакии умер от сердечной недостаточности
05.10 22:28 Профессор РАО обвинил РПЦ в кощунстве из-за «Анны Карениной»
05.10 22:01 Минюст назвал источники финансирования «Мемориала»
05.10 21:44 Кадыров рассказал о прошлых и будущих попытках покушения на него
05.10 21:13 Сотрудник АНБ арестован за кражу кибероружия против России
05.10 21:03 Минспорта проверит бои детей в Грозном
05.10 20:47 Красный Крест выделил ЛНР 700 тысяч долларов на воду и электричество
05.10 20:36 Путин обсудил с Эрдоганом Сирию и «Турецкий поток»
05.10 20:25 Экс-главу Коми заподозрили в создании банды
05.10 20:10 РФ ответила на отказ США сотрудничать в ядерных исследованиях
05.10 20:05 Хакеры взломали Buzzfeed за непроверенный материал
05.10 19:42 Аналитики предупредили о росте цен на бензин из-за новых налогов
05.10 19:37 ИГ решило избавить иракский Мосул от кошек
05.10 19:17 Лавров и Керри обсудили по телефону Сирию и взаимодействие по Украине
05.10 19:17 В АвтоВАЗе анонсировали выход новой модели
05.10 19:07 Новым генсеком ООН стал бывший премьер Португалии
05.10 19:05 Кадыров вступил в должность главы Чеченской Республики
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Папа Римский Париж педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.