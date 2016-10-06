Росздравнадзор приостановил реализацию «Авастина» после потери зрения пациентами

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) приостановила реализацию партии лекарственного препарата «Авастин». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, Росздравназор поручил медицинским организациям проверить у себя наличие лекарств подобной серии, а территориальным подразделениям «обеспечить контроль за выявлением и изъятием» этих препаратов из обращения.

Проверка началась после появления в СМИ сообщения о том, что 30 сентября в одной из московских офтальмологических клиник после проведения процедур ослепли девять пациентов. Было высказано предположение, что потерять зрение они могли после введения некачественного лекарственного средства. Следственный комитет РФ инициировал проверку данной информации.

В тот же день в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца все пациенты, потерявшие зрение, были прооперированы. Медики выяснили, что проблемы у них начались после инъекций препарата «Авастин».