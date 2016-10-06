Мемория. Михаил Бабушкин

6 октября 1893 года родился Михаил Бабушкин, полярный лётчик, Герой Советского Союза

Личное дело

Михаил Сергеевич Бабушкин (1893-1938) родился в деревне Бордино Московской губернии, вблизи посёлка Лосиноостровский в семье лесного сторожа. Потом семья жила в Перове и в Лосиноостровской. Учился Михаил в школе деревни Раево на северо-востоке Москвы – ныне там находится улица Вешних вод. После школы поступил «мальчиком-учеником» в бакалейный магазин, открывшийся в дачной местности Лосиноостровской. Целый год, не получая платы (так как числился в учениках), разносил продукты по дачам, подметал полы в лавке, помогал приказчикам отпускать товары покупателям.

Разнося продукты, Михаил познакомился с одним из дачников - инженером-железнодорожником, который устроил его – опять же «мальчиком» – в телефонно-телеграфные мастерские Северной железной дороги. Спустя восемь месяцев ему положили первую зарплату – 12 целковых в месяц.

Желая учиться дальше, по вечерам посещал московские технические курсы, где изучал двигатели внутреннего сгорания. С семи часов утра до шести вечера Бабушкин работал в мастерской, а после гудка отправлялся в центр города на курсы и занимался еще два-три часа. Только к полуночи, смертельно уставший, он добирался до койки. После обучения некоторое время проработал автомехаником, разъезжая по стране и устанавливая двигатели фирмы «Бенц».

В 1914 году, после начала Первой мировой войны, Бабушкин был призван в армию, окончил Гатчинскую военно-авиационную школу, в 1915 году получил звание лётчика и был оставлен при школе инструктором.

После Октябрьской революции был вместе со школой переведен в Харьков, а после начала Гражданской войны – в Самару. После восстания Чехословацкого корпуса школа была захвачена белыми и вместе с самолетами отправлена на восток – сначала в Сибирь, а потом в Приморье. Оказавшись в Спасске, в апреле 1920 года участвовал в захвате города партизанами, был ранен в ногу. Лечился во Владивостокском госпитале, переболел тифом. После излечения вернулся в Спасск, который еще находился в руках белых. Товарищи по школе скрыли его участие в партизанском отряде и Бабушкина снова зачислили летчиком-инструктором. После штурма Спасска и бегства из города белых, летная школа в декабре 1922 года была отправлена обратно в Москву.

В 1923 году Михаил Бабушкин был демобилизован, поступил в Гражданский воздушный флот. Начал летать на «Юнкерсе-13», занимался опытной аэрофотосъемкой.

Первый раз Бабушкин оказался в Арктике в 1926 году – его отправили на воздушную разведку гренландского тюленя для судов зверобойной экспедиции в горло Белого моря. С той поры почти каждую зиму Бабушкин работал на Севере на разведке зверя.

В 1926 году участвовал в Марийской аэрофотоэкспедиции - летал над сплошным массивом леса, не имеющим ни одной посадочной площадки. Малейшая оплошность могла стоить жизни всем участникам экспедиции, тем более что в сплошном лесном массиве было очень трудно ориентироваться. Эта аэрофотосъемка позволила начать лесоустройство и эксплуатацию огромных богатств Волжско-Камского края. Если бы она производилась обычным путем, то потребовала бы трех-четырех лет. Бабушкин произвел эту работу в течение нескольких месяцев. Им было заснято около миллиона десятин леса.

Снова работая на зверобойном промысле в 1927 году, Бабушкин летал на самолете «Латышский стрелок» с мотором в сто восемьдесят пять сил. За три месяца работы он сделал двадцать три воздушные разведки, зачастую вылетая при морозе -25–30° и проходя за один рейс до шестисот километров. Всего «Латышский стрелок» Бабушкина прошел за сезон тринадцать тысяч километров. Авиаразведкой было обнаружено пятнадцать колоссальных стад гренландского тюленя, по ее результатам было добыто сто семьдесят тысяч голов зверя.

В 1928 году Михаил Бабушкин участвовал в поисках экспедиции Нобиле. Дирижабль «Италия» конструктора и воздухоплавателя Умберто Нобиле погиб в Арктике 25 мая 1928 года. В спасательных операциях было задействовано восемнадцать морских судов, двадцать один самолет и около полутора тысяч человек. Решающими оказались операции, которые были предприняты советским правительством. Всех оставшихся в живых членов экипажа, кроме Нобиле, которого вывез со льдины шведский летчик Лундборг, спасла 12 июля советская экспедиция на ледоколе «Красин». Но раньше «Красина» на поиски нобилевцев направили ледокольный пароход «Малыгин». «Красин» с летчиком Б. Г. Чухновским огибал Шпицберген с западной стороны. К восточным берегам Шпицбергена шел «Малыгин» с Бабушкиным. На судно погрузили небольшой одномоторный самолет «Ю-13» - машину в разобранном виде установили на корме, где для этого устроили специальную, очень прочную площадку. Самолет в разобранном виде спускали на лед и там собирали. Затем, после полетов, его каждый раз снова разбирали и поднимали на борт.

Мировая печать восторженно писала об арктических полетах Бабушкина - старт с дрейфующей льдины и возвращение на нее раньше никогда не практиковались. Незадолго до этого один из знатоков арктических льдов – норвежский профессор Харальд Свердруп категорически утверждал, что летом посадка самолета на лед невозможна. Бабушкин блестяще опроверг это утверждение, совершив на одной и той же машине пятнадцать таких посадок. За участие в спасении экспедиции Нобиле он был награжден орденом Красного Знамени.

В 1933-34 годах Михаил Бабушкин участвовал в знаменитом походе парохода «Челюскин». На крохотном самолете-амфибии «Ш-2» он проводил для «Челюскина» ледовую разведку, поднимал для осмотра льдов капитана В. И. Воронина, возил на остров Врангеля руководителя экспедиции академика О. Ю. Шмидта.

После гибели парохода на спасение челюскинцев направили летчиков-добровольцев, но каждый их прилет на льдину был сопряжен со смертельным риском. Летевший с Аляски на купленном в США «Флейстере» С. А. Леваневский, попав в метель, лишь чудом посадил самолет на побережье Чукотки. Этим он спас уполномоченного правительственной комиссии по спасению челюскинцев Г. А. Ушакова и американского борт-механика Клайда Армистета, но самолет разбил и сам был серьезно ранен. Чтобы не рисковать чужими жизнями, Бабушкин умудрился починить свой «Ш-2» «домашними средствами», вывез на нем механика Георгия Валавина на материк и возглавил там подготовку аэродрома к приему других самолетов.

В 1935 году Михаил Бабушкин участвовал в высокоширотной экспедиции ледокола «Садко».

В мае 1937 года Бабушкин в качестве второго пилота участвовал в первой в мире посадке самолёта на Северный полюс. Самолёт-гигант АНТ-6, который пилотировал Герой Советского Союза М. В. Водопьянов, доставил на лёд оборудование и участников экспедиции дрейфующей станции «Северный Полюс-1». За проявленное при этом мужество и героизм Бабушкину 27 июня 1937 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1937—1938 годах Бабушкин участвовал в поисках самолёта С. А. Леваневского, который пропал без вести 13 августа 1937 года.

Михаил Бабушкин погиб 18 мая 1938 года в авиакатастрофе тяжёлого бомбардировщика ТБ-3 при взлёте с военного аэродрома на острове Ягодник в русле Северной Двины близ Архангельска. Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища в Москве.

Чем знаменит

Михаил Бабушкин.

Выдающийся полярный летчик, Герой Советского Союза, первым совершивший взлет и посадку на дрейфующие льды, что в его время считалось невозможным. Имя его заслуженно вошло в историю освоения Севера.

Свою летную карьеру Михаил Бабушкин начал на убогих «фарманах», которые в насмешку называли «спичечными коробками», «этажерками», «летающими гробами». Потом он освоил десятки других машин. Пока отечественное самолетостроение становилось на ноги, летал на импортных «Юнкерсах» и «Дорнье». Потом водил самолеты советских марок - от крошечной амфибии «Ш-2» до четырехмоторных монопланов, блестяще выполнивших задачу высадки воздушного десанта в центре Полярного бассейна.

В честь Михаила Бабушкина названы улица Лётчика Бабушкина в Северо-Восточном округе города Москвы и станция московского метро «Бабушкинская».

О чем надо знать

Как ни парадоксально, но, сажавший и поднимавший самолеты в местах, которые считались для этого абсолютно непригодными, Бабушкин погиб при взлете с оборудованного аэродрома. Правда, в момент гибели он был не пилотом, а пассажиром.

Лишь в 1999 году из книги Героя Советского Союза Марка Шевелева «Арктика - судьба моя» стали известны детали той трагедии: «В Архангельске не было аэродрома, который мог бы принять большие самолеты, поэтому садились на остров Ягодник. Отсюда взлетали разные самолеты, но не ТБ-3. Самолет отклонили от направления полета еще на земле. В таких случаях полагается развернуться и снова вырулить на взлет. Но летчики решили, что взлетят. Командиром самолета был военный летчик Глущенко, рядом с ним сидел знаменитый тогда парашютист Мошковский.

А там, на грунте, была какая-то канава. При правильном взлете она оставалась в стороне. Канаву они увидели поздно и попытались рвануть штурвал на себя, чтобы раньше взлететь. Машина немного оторвалась, но тут же просела и колесами врубилась в канаву. От удара лопнули узлы, пробило бак, бензин вспыхнул, машина загорелась и упала в протоку Северной Двины. Горящий бензин растекся по реке, люди, выныривая, оказывались в огне.

Бабушкин утонул сразу - у него от удара сломалось ребро и врезалось в легкие».

Прямая речь

О первой посадке на лед: «До сих пор свежо чувство, которое я испытал при первой посадке на лед. Странная привычка у человека – ходить по земле и чувствовать твердую почву под ногами… Мы так к этому привыкли, что просто не обращаем внимания, а вот когда самолет сел на лед и он не провалился, я все же не был уверен в прочности моего аэродрома. Какое-то невольное напряжение владело всем существом, с опаской я делал каждый шаг.

Потом я неоднократно садился на плавучие льдины и постепенно овладел этим искусством. Вначале я все старался более или менее точно распознать характер льда сверху, определить, какой он толщины и годен ли для посадки. Сделав наблюдения сверху, я садился на ледяной остров и обязательно потом проверял свои наблюдения. После нескольких таких сравнений я мог безошибочно определять толщину и характер ледяного поля с самолета».

О проблемах посадки на дрейфующие льдины: «Насколько радостен и приятен полет над льдами, настолько мучительны подъемы и посадки. Все напряжение ума и воли, весь свой опыт я вкладывал именно в эти посадки и подъемы. Льдины, коварные льдины, покрытые толстым слоем снега, не могли обмануть меня. Но, когда поверхность льда оказывалась покрытой примерзшей коркой, горе было лыжам самолета. Острая корка врезалась в бока лыж, мяла их, рвала обшивку, ломала шпангоуты. Местами лыжи проваливались в рыхлый снег, и это угрожало машине капотом.

После каждого полета, после каждой посадки и подъема мы находили в лыжах по нескольку боковых пробоин. Каждый раз латали лыжи медью и кольчуг-алюминием. Совершенно естественно, что они быстро изнашивались. По существу говоря, самолет должен иметь несколько запасных пар лыж. Это наилучшее решение вопроса».

Руководитель экспедиции по спасению команды дирижабля «Италия» В. Ю. Визе о Михаиле Бабушкине: «Хотя Бабушкин, главным образом вследствие небольшого радиуса действия самолета, и не достиг главной цели - палатки итальянцев, тем не менее его полеты в техническом отношении являются одними из самых выдающихся, предпринятых в Арктике. Стартование с дрейфующей льдины и возвращение к ней до Бабушкина еще не практиковалось, так как это считалось слишком рискованным, а некоторыми - даже невозможным. Один из лучших знатоков арктических льдов, норвежский профессор Харальд Свердруп, прямо заявлял, что "летом о посадке самолета на лед не может быть и речи". Бабушкин, как сказано, совершил на одной и той же машине пятнадцать таких посадок».

5 фактов о Михаиле Бабушкине

Первый советский серийный самолёт-амфибия «Ш-2», на котором Бабушкин участвовал в походе «Челюскина», ныне демонстрируется в Музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.

Два сына Михаила Бабушкина — Михаил и Олег, тоже стали летчиками. Оба погибли в годы Великой Отечественной войны.

Михаил Бабушкин не раз говорил своим друзьям и близким, что хочет написать книгу о рождении полярной авиации и о своей работе на Севере. Из-за неожиданной гибели летчика замысел так и не был осуществлен. Однако в личном архиве Бабушкина сохранились материалы для книги: дневники, рассказы об отдельных эпизодах его летной работы на Севере, копии и черновики многочисленных статей, стенограммы выступлений на рабочих собраниях и т. п. Из этих материалов, по поручению Издательства Главсевморпути, была составлена и выпущена книга «Записки летчика М.С.Бабушкина. 1893-1938».

В 1939—1964 годах подмосковный городок Бордино, где родился летчик, носил имя Бабушкин. В настоящее время входит в состав Москвы в качестве Бабушкинского района.

Помимо улицы и станции метро в Москве именем Михаила Бабушкина названы залив Охотского моря, острова в архипелаге Новая Земля и в Восточной Антарктиде, мыс и гора на полуострове Пьягина в Магаданской области, мыс на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа, а также улицы в городах Архангельск, Уфа, Улан-Удэ, Сыктывкар, Артём (Приморский край), Екатеринбург, Иркутск и переулки в Ростове-на-Дону и Няндоме (Архангельская область).



Материалы о Михаиле Бабушкине

Записки летчика М.С.Бабушкина. 1893-1938.

Арктический ас Бабушкин погиб под Архангельском

Статья о Михаиле Бабушкине в Википедии