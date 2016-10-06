СМИ нашли семь рублевых миллиардеров в новом составе Госдумы

Среди 450 депутатов нового созыва Госдумы семеро имеют на своих банковских счетах более 1 млрд рублей, при этом пятеро из них являются членами фракции «Единая Россия», сообщает РБК со ссылкой на декларации о доходах и имуществе народных избранников.

Рекордные 9,6 млрд рублей хранятся на счету бывшего владельца комбината «Лебедянский» Николая Борцова, который является депутатом Госдумы разных созывов с 2004 года. В 2015 году он задекларировал доход в размере 799 млн рублей. В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes депутат занимает 144-е место с состоянием 550 млн долларов. Основу его капитала составляют средства от продажи комбината «Лебедянский» корпорации PepsiCo в 2008 году, за который он получил 1,36 млрд долларов.

Вторым среди депутатом по размеру банковских счетов оказался Григорий Аникеев, который хранит на счетах 4,2 млрд рублей. Впервые он попал в Госдуму еще в 2007 году. В рейтинге богатейших россиян Forbes за 2015 год Аникеев оказался на 182 месте с состоянием в 400 млн долларов.

В тройку богатейших депутатов седьмого созыва попал также Леонид Симановский, на банковский счетах которого собрано 2,9 млрд рублей. Симановский избрался в Госдуму уже в четвертый раз. Депутат является акционером компании «Новатэк» и занимает в рейтинге богатейших россиян 87 место, имея на счетах 950 млн долларов.

Еще два депутата от фракции «Единая Россия» — Ирек Богуславский и Айрат Хайруллин — владеют 1,8 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно. На шестом месте в списке депутатов-рублевых миллиардеров оказался самовыдвиженец Владислав Резник, который хранит в банке 1,3 млрд рублей. На седьмом — депутат от ЛДПР Василий Тарасюк, на банковских счетах которого имеется 1,08 млрд рублей.

Ранее Центризбирком насчитал 55 кандидатов в депутаты Госдумы с судимостью. По итогам выборов, в нижнюю палату парламента прошли десять депутатов, ранее имевшие судимости, что не ограничивало их право выдвигаться.