В российские машины встроят «черные ящики»

Правительство РФ предложило с 2020 года встраивать во все автомобили «черные ящики», которые будут фиксировать и сохранять параметры движения по сигналам ГЛОНАСС. Об этом пишут «Известия».

Идею о создании «Единой государственной среды передачи навигационной информации, получаемой от тахографов и иных технических устройств с измерительными функциями» (ЕГСНИ) подал заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов.

Его поддержал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Минпромторгу, Минтрансу, Минэку, Минкомсвязи и госкомпании АО «ГЛОНАСС» поручено в кратчайшие сроки подготовить и представить план мероприятий по формированию ЕГСНИ.