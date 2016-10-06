Американский гражданин предстанет перед судом за пересечение границы РФ без визы

Гражданин США Хулио Прието признал свою вину в попытке незаконного перехода российской границы и предстанет перед судом, сообщает «Интерфакс».

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации)», — сообщил изданию заместитель прокурора Карасукского района Новосибирской области Сергей Рахимов.

По данным следствия, 14 сентября Прието прибыл из Казахстана в многосторонний автомобильный пункт пропуска Павловка Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. Ему было отказано в пересечении границы РФ из-за отсутствия соответствующей визы. Прието попытался пересечь границу в обход пропускного пункта, но был задержан.

Районный суд избрал Прието меру пресечения в виде заключения под стражу.