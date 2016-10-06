Правительство перераспределит триллион из бюджета на соцвыплаты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство перераспределит 1 трлн рублей в бюджете 2016 года для финансирования социальных обязательства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы занимаемся сокращением неэффективных бюджетных трат. По итогам года рассчитываем сэкономить около 700 млрд рублей, даже больше, и перераспределяем деньги в пользу наиболее значимых направлений. Таким образом, будет распределено более триллиона рублей», – сказал Медведев.

3 октября 2016 года Минфин РФ подготовил поправки в бюджет 2016 года, согласно которым, его дефицит составит 3,03 триллиона рублей, или 3,7 % ВВП. Исходя из проекта, доходы бюджета уменьшатся на 370 млрд руб. (с 13,7 трлн до 13,3 трлн рублей), а расходы увеличатся более чем на 300 млрд руб. (16,099 трлн до 16,4 трлн рублей).

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявляла, что правительство России не обсуждает предложение Минэкономразвития о частичной разморозке пенсионных накоплений в 2017 году.