Минобороны РФ предупредило о ликвидации американских ракет в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские системы ПВО в Сирии осуществляют воздушное прикрытие военных баз в сирийских городах Хмеймим и Тартус от любых угроз, передает РИА Новости.

Конашенков подчеркнул, что при атаке у операторов зенитных ракетных систем С-400 и С-300 «вряд ли будет время на выяснение по "прямой линии" точной программы полета ракет и принадлежности их носителей».

При этом, отметил Конашенков, радиус действия С-400 и С-300 может стать сюрпризом для любых неопознанных объектов.

«А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью», – подытожил представитель Минобороны.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что российские военные использовали в Сирии новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4,5 тысячи километров.