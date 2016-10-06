Украину приняли в ЦЕРН раньше России

Украина официально стала ассоциированным членом Европейской организации по ядерным исследованиям — ведущей мировой лаборатории по физике элементарных частиц, в то время как Россия до сих пор имеет в ней лишь статус наблюдателя. Об этом решении говорится в сообщении на сайте ЦЕРН.

«Наша упорная и последовательная работа в течение последних двух десятилетий была завершена сегодня замечательным событием — предоставлением Украине статуса ассоциированного члена ЦЕРН. Это чрезвычайно важный шаг на пути европейской интеграции Украины», — отметил постоянный представитель Киева при Европейском отделении ООН в Женеве Юрий Клименко, его слова цитирует телеканал «112 Украина».

Отмечается, что ассоциированное членство позволит Украине «участвовать в тендерах по поставкам высокотехнологического оборудования в ЦЕРН наравне с остальными странами-членами организации, получать опыт участия в передовых исследованиях, работать в научном центре в качестве сотрудников и участвовать в программах развития карьеры».

Примечательно, что в пресс-релизе организации отмечается, что отношения Украины с ЦЕРН имеют давнюю историю и восходят к сотрудничеству организации с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне, участником которого страна является.

Как, в свою очередь, выяснили СМИ, вступление Украины в ЦЕРН стало возможным после уплаты взноса в бюджет организации в размере 250 тысяч долларов.

В 2012 году Россия подала заявку на вступление в ЦЕРН в качестве ассоциированного участника. Украина начала процесс вступления в ЦЕРН в 2013 году.