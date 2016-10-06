Кадыров отправил правительство Чечни в отставку

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ об отставке регионального правительства, сообщает ТАСС.

В документе говорится: «Принять заявление правительства Чеченской Республики о сложении своих полномочий перед вновь избранным главой Чеченской Республики». Данное решение соответствует федеральному законодательству и ст. 95 конституции Чеченской Республики, которая гласит: «Правительство Чеченской Республики слагает полномочия перед вновь избранным Главой Чеченской Республики, уходит в отставку – в случае отрешения Главы Чеченской Республики от должности».

Там же отмечается, что правительство республики продолжит работать до формирования нового состава.

Напомним, инаугурация Кадырова, переизбранного на пост главы Чечни, состоялась 5 октября, в день 40-летия Кадырова, а также празднования Дня Грозного и Дня чеченской молодежи.