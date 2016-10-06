МОК лишил российскую прыгунью в высоту Чичерову бронзы Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил бронзовой медали Олимпийских игр (ОИ) 2008 года российскую прыгунью в высоту Анну Чичерову. Такое решение было принято после перепроверки допинг-проб спортсменки. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно новым данным, спортсменка принимала туринабол.

Всего при второй волне перепроверок МОК запрещенные вещества в допинг-пробах были обнаружены у 98 спортсменов ОИ-2008.

Ранее после перепроверки допинг-проб российских спортсменов МОК лишил медалей призеров ОИ-2008 Юлию Чермошанскую, Марию Абакумову, Дениса Алексеева, Марину Шаинову и Надежду Евстюхину. Также Мок лишила серебра в эстафете 4х400 из-за Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской.

Отметим, что на Олимпийских Играх 2008 российская сборная заняла третье место в неофициальном медальном общекомандном зачете, завоевав 23 золотых медали. Всего России досталось 73 медали.

МОК планирует провести еще две перепроверки допинг-проб спортсменов. Их результаты станут известны позднее.