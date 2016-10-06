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06 октября 2016, 14:29
Антон Носик ЖЖ экстремизм

Экспертиза «Полит.ру»: В деле Антона Носика было допущено процессуальное нарушение

Антон Носик в Пресненском суде. 3 сентября 2016.
Антон Носик в Пресненском суде. 3 сентября 2016.
Фото: Андрей Любимов / АГН "Москва"

В приговоре по делу блогера Антона Носика нет ничего противозаконного, но следствие допустило процессуальное нарушение. Такое мнение высказал Илья Костромов, адвокат портала Правовед.ru, по просьбе «Полит.ру» комментируя ситуацию.

«С точки зрения сугубо юридической, формальной, в приговоре Носику нет ничего противозаконного. 

Факты:
1. Был опубликован некий пост в сети Интернет;
2. Текст показался правоохранителям экстремистским, возбуждено уголовное дело;
3. Проведена экспертиза, признавшая содержание текста экстремистским;
4. Суд, основываясь на заключении эксперта, с учетом обстоятельств дела, вынес приговор, назначив наказание в виде штрафа. То есть, как видите, юридическая процедура соблюдена.

Суд и не мог вынести иного приговора, кроме обвинительного: судья не вправе подменять собой специалиста-эксперта. Аналогично с заключением судебно-медицинского эксперта: если тот установит лёгкий вред здоровью, значит, он и есть легкий. Если тяжкий — значит, тяжкий. Судья не врач, чтобы оценивать этот вред.
То же произошло и по делу Носика: эксперт заключил, что текст экстремистский, стало быть, Носик — экстремист.

Но всё дело в том, что дело Носика к уголовному праву отношения не имеет никакого.
Действительно ли его текст является экстремистским? Абсолютного критерия экстремизма не существует, суждение эксперта в этом случае оценочное. Прочитайте сами и сделайте свои выводы: http://dolboeb.livejournal.com/2854350.html

Настораживает вот что: по делу Носика, по его словам, была ещё одна экспертиза — первичная. Три эксперта дали заключение об отсутствии экстремизма в его высказываниях.

Тогда следствие нашло другого специалиста по экстремизму. Его заключение и положено в основу приговора.

А ведь это самое настоящее процессуальное нарушение. Смотрим п.2 ст.207 УПК РФ: «В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту». 

Вот и в данном случае следовало назначить повторную комиссионную судебную экспертизу, дабы устранить противоречия в двух взаимоисключающих заключениях экспертов.

Я читал злосчастный пост Носика. Авторство принадлежит не ему, а некоему гражданину Израиля (Максиму Кантору — прим. ред.), высказывающего свою точку зрения на Сирию, как агрессивное государство. У израильтянина и не может быть другой точки зрения: эти страны находятся в состоянии перманентной незатухающей войны», — объяснил Илья Костромов.

Напомним, что Пресненский суд признал блогера Антона Носика виновным в экстремизме из-за публикации им в его ЖЖ записи, посвященной бомбадировкам Сирии и приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей. Защита блогера обжаловала приговор.

5 октября Носик написал в своем «Живом журнале», что приговор по его делу нарушает Уголовный кодекс и потому не может вступить в силу. 

«Вынося мне приговор, суд руководствовался нормой ныне действующей редакции 282-й статьи УК РФ, где предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Все бы хорошо, но эта норма, из числа поправок «пакета Яровой-Озерова», начала действовать лишь 6 июля 2016 года. А когда я в 2015 году совершал свои мыслепреступления и привлекался за них к ответственности, Уголовный кодекс предусматривал совершенно другую вилку штрафа по этой статье», — отметил Носик. 

Он также привел выдержку закона, в которой размер штрафа составляет от ста до трехсот тысяч рублей и выразил уверенность, что по его апелляции приговор будет отменен Мосгорсудом. 

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