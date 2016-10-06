Киев вызвал российского консула для обсуждения ареста журналиста

МИД Украины вызвал консула России в Киев в связи с задержанием в РФ украинского гражданина Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Марьяну Бецу.

«Министерство иностранных дел направило вторую ноту в МИД России в связи с тем, что наши требования допустить украинского консула к незаконно задержанному Роману Сущенко игнорируются. Кроме того, МИД вызвал для объяснений российского консула в Украине, поскольку нарушается законное право на защиту украинских граждан», — цитирует пресс-секретаря «Укринформ».

Ранее сообщалось о задержании сотрудника главного управления военной разведки Украины, полковник Роман Сущенко задержан ФСБ России. Сущенко подозревается в сборе секретных данных о деятельности Вооруженных сил России и Нацгвардии.

Украинская сторона полностью опровергает причастность Сущенко к шпионажу. «Укринформ» подтвердило, что он является журналистом агентства и в Москву прибыл во время отпуска с частным визитом. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выступила с требованием немедленно отпустить задержанного в России Сущенко.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не ведет кампанию против СМИ Украины. «Это идет обычная работа специальных служб. Если я правильно понимаю, этот человек, который называет себя журналистом, не имел аккредитации, которую должно иметь зарубежным журналистам, — аккредитацию министерства иностранных дел», — пояснил он.

В настоящее время гражданин Украины Роман Сущенко находится в Московском СИЗО Лефортово. Лефортовский суд Москвы вынес решение о его двухмесячном аресте. Защита обжаловала это решение, передает «Коммерсантъ».