МЭР придумало способ ухода от «палочной» системы в надзоре за госорганами

Министерство экономического развития (МЭР) разработало новые критерии для оценки эффективности работы надзорных ведомств. Проект соответствующего президентского указа опубликован на портале проектов нормативных актов,

В документе содержатся девять критериев для оценки деятельности МЧС, МВД, Роскомнадзора, Россельхознадзора и других органов контроля и надзора. Среди них, в частности, указывается количество граждан, погибших или пострадавших в результате того, что надзорное ведомство должно было исправить. Другие виды ущерба, которые предложило учитывать МЭР – ущерб общественной нравственности, стабильности финансового сектора, конкуренции, обеспечению обороны, объектам культурного наследия.

Предложение Минэкономразвития прокомментировал в интервью РБК член генерального совета «Деловой России» Михаил Розенфельд. Он пояснил, что сейчас деятельность надзорных ведомств оценивают по «палочной системе» — по количеству проверок и объему штрафов. В свою очередь, министр по делам ОП Михаил Абызов предложил перестроить работу контрольно-надзорных органов из «карательной в охранительную, превентивную и предупредительную», – цитирует РБК министра по делам ОП Михаила Абызова. В целом, опрошенные эксперты положительно отнеслись к инициативе МЭР, но сошлись во мнении, что все будет зависеть от того, как она будет реализована.