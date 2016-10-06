АЛРОСА попросила упростить вывоз бриллиантов за границу

Вице-президент АЛРОСА Ринат Гизатулин написал письмо заместителю главы Минфина Алексею Моисееву с просьбой упростить процедуру вывоза за границу бриллиантов. Об этом сообщают «Ведомости».

Он предложил снять ограничение на вывоз бриллиантов стоимостью до 25 тысяч долларов.

В 2016 году АЛРОСА открыла во Владивостоке Евразийский алмазный центр. Компания рассчитывала к 2018 году увеличить до 1 млрд долларов продажи бриллиантов в страны Азиатско-тихоокеанского региона. При этом она рассчитывала как на корпоративных покупателей, так и на туристов, поскольку во Владивостоке открыт свободный порт с облегченным таможенным и визовым контролем.

Если физические лица получат возможность вывозить из России бриллианты стоимостью более 25 тысяч долларов, Евразийский центр сможет составить конкуренцию бельгийской алмазной бирже, через которую АЛРОСА в первом полугодии 2016 года выручила 2,9 млрд долларов.