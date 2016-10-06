В Грозном отказались воспринимать критику детских боев

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов раскритиковал бойца Федора Емельяненко за то, что он назвал недопустимым проведение детских боев, которые состоялись в рамках турнира по смешанным единоборствам в Грозном. Об этом Висмурадов написал в своем Instagram.

«Может его гложет зависть, потому что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского мма, а его сюда не пригласили? Или он стал борцом за справедливость? Тогда ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо», — говорится в публикации главы клуба «Ахмат».

Представитель главы Чеченской Республики в Европе, генеральный директор Akhmat Promotion Тимур Дугазаев также не увидел ничего странного в боях детей. «Ни о какой жестокости не было речи, дети показали себя настоящими мужчинами и воинами, как и подобает, в их боях не было крови и серьезных травм», — цитирует ТАСС слова Дугазаева.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ запросит информацию об участниках турнира в Грозном по смешанным единоборствам, в рамках которого состоялись детские бои, а также проведет разбирательство. Об этом заявил заместитель министра спорта Павел Колобков. «Дети до 12 лет действительно не имеют права выходить на ринг. Мы сейчас запросим полную информацию по тому, кто участвовал в этом турнире. Мы будем разбираться с этим вопросом. По закону у нас есть официальная аккредитованная нами федерация — Союз смешанных боевых единоборств под руководством Федора Емельяненко, а другие организации не имеют права проводить мероприятия по этому виду спорта и с нарушением правил», — сказал Колобков.