В Грозном отказались воспринимать критику детских боев
Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов раскритиковал бойца Федора Емельяненко за то, что он назвал недопустимым проведение детских боев, которые состоялись в рамках турнира по смешанным единоборствам в Грозном. Об этом Висмурадов написал в своем Instagram.
«Может его гложет зависть, потому что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского мма, а его сюда не пригласили? Или он стал борцом за справедливость? Тогда ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо», — говорится в публикации главы клуба «Ахмат».
Сегодня на странице ММА России @union_mma_of_russia появилось заявление, в котором Президент этого ведомства Федор Емельяненко осудил проведение детских ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ поединков в Грозном на турнире Grand-Prix Akhmat 2016 Final. В них приняли участие внуки Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Ахмад, Эли и Адам. Их соперниками стали юные бойцы из Сочи. Эти противостояния носили, повторюсь, ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ характер, чтобы популяризировать мма у нас в республике. Отзывы об этих спаррингах носили положительные отклики. Но почему-то Федору Емельяненко это не понравилось. Вопрос, кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? Может его гложет зависть, потому что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского мма, а его сюда не пригласили? Или он стал борцом за справедливость? Тогда ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо. Я ответственно заявляю, на своём турнире мы проводим и будем проводить поединки, которые посчитаем нужными. Мы не выходим за рамки закона, но не позволим указывать себе, что делать. Покажите пункт, где сказано, что нельзя проводить показательные бои, тогда и продолжим разговор.
Фото опубликовано VISMURADOV (@vismuradov_95_) Окт 5 2016 в 12:38 PDT
Представитель главы Чеченской Республики в Европе, генеральный директор Akhmat Promotion Тимур Дугазаев также не увидел ничего странного в боях детей. «Ни о какой жестокости не было речи, дети показали себя настоящими мужчинами и воинами, как и подобает, в их боях не было крови и серьезных травм», — цитирует ТАСС слова Дугазаева.
Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ запросит информацию об участниках турнира в Грозном по смешанным единоборствам, в рамках которого состоялись детские бои, а также проведет разбирательство. Об этом заявил заместитель министра спорта Павел Колобков. «Дети до 12 лет действительно не имеют права выходить на ринг. Мы сейчас запросим полную информацию по тому, кто участвовал в этом турнире. Мы будем разбираться с этим вопросом. По закону у нас есть официальная аккредитованная нами федерация — Союз смешанных боевых единоборств под руководством Федора Емельяненко, а другие организации не имеют права проводить мероприятия по этому виду спорта и с нарушением правил», — сказал Колобков.