Справороссы предложили снизить зарплату парламентариев до 35 тысяч рублей

Депутаты фракции «Справедливой России» внесли на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о сокращении зарплат депутатов нижней палаты российского парламента и членов Совета Федерации, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предлагает сократить депутатские и сенаторские зарплаты в несколько раз, доведя их до среднего по стране уровня – около 35 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается отменить ряд привилегий парламентариев по пенсионному, бытовому и медицинскому обеспечению, которые авторы законопроекта называют необоснованными.

В настоящее время месячная зарплата парламентариев соответствует уровню зарплаты федеральных министров. По данным Росстата, которые приводят «Ведомости», в первом полугодии текущего года федеральные госслужащие зарабатывали в среднем 99 900 рублей в месяц. При этом больше всего получают сотрудники кремлевской администрации (208 600 рублей), наиболее скромными среди зарплат федеральных чиновников является заработок чиновников Росрезерва (39 600 рублей).