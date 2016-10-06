Сотрудников Пенсионного фонда обязали летать эконом-классом

Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов распорядился ужесточить нормирование в части класса перелета сотрудниками ПФР, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается: «Все сотрудники ПФР будут летать в эконом-классе. Бизнес-классом смогут пользоваться только члены Правления ПФР, а также руководители структурных подразделений ПФР при перелете продолжительностью более 4 часов».

Ранее 6 октября в СМИ появились сообщения о том, что в 2015 году ПФР потратил на организацию перелетов своих сотрудников 10,4 млн рублей. За период с января по сентябрь текущего года – 5,6 млн рублей, сообщает Vista News. В совокупности это соответствует 1324 средним российским пенсиям. При этом около двух третей расходов приходится на перелеты в бизнес-классе.